Sénégal: Diplomatie et coopération entre Dakar et Londre - Lord Collins ouvre de nouvelles perspectives avec le pays

En visite officielle à Dakar, le ministre britannique pour l'Afrique, Lord Collins, entame, ce lundi 1er septembre, une série d'initiatives d'envergure destinées à consolider la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Santé, agriculture, finances publiques, industrialisation et commerce figurent au coeur de cette dynamique qui illustre un partenariat fondé sur le respect mutuel et des valeurs partagées.

Le ministre britannique effectue ainsi sa deuxième visite officielle au Sénégal. Ce déplacement de deux jours, marqué par des entretiens bilatéraux de haut niveau, notamment avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, témoigne de l'approfondissement des relations privilégiées entre les deux pays. Lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires, ouvert le 31 août à Dakar, Mme Collins va annoncer « un partenariat de 5 millions de livres sterling (3,7 milliards de FCFA) avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), renseigne un communiqué de presse en date d'hier dimanche. Cette initiative vise à accélérer la mise en oeuvre des cadres continentaux tels que la Déclaration de Kampala et à soutenir le Plan d'action agro-commercial de la ZLECAf. Elle traduit la volonté du Royaume-Uni de promouvoir des solutions africaines pour renforcer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique.

Par ailleurs, « un investissement de 10 millions de livres sterling (7,6 milliards de FCFA) sur quatre ans sera conclu avec l'Institut Pasteur de Dakar », lit-on dans le communiqué. Premier partenariat du Foreign Office avec une institution africaine de recherche, il permettra de renforcer les capacités régionales en matière de surveillance épidémiologique, de développement de vaccins et de recherche. Il contribuera à la souveraineté scientifique du Sénégal et de l'Afrique tout en consolidant la sécurité sanitaire mondiale.

Réformes économiques et industrialisation

Aux côtés du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, Lord Collins a annoncé un nouveau programme d'appui à la gestion des finances publiques, conçu en partenariat avec le Trésor britannique. Ce dispositif, associant expertise technique et formation, vise à renforcer la transparence, stabiliser l'économie et améliorer l'attractivité du Sénégal pour les investisseurs. Le ministre a également confirmé la poursuite du programme Manufacturing Africa, destiné à soutenir la stratégie nationale d'industrialisation et à préparer la conférence « Invest in Sénégal » prévue en novembre. Cette visite a également permis l'inauguration de la nouvelle Chambre de Commerce britannique au Sénégal, qui rassemble plus de 50 entreprises déjà présentes dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture et les télécommunications.

Depuis 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé pour atteindre près de 650 milliards de FCFA. Une évolution qui témoigne de l'attractivité croissante du Sénégal et de la solidité des liens économiques bilatéraux. Enfin, Lord Collins va co-présider, avec la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, le deuxième dialogue stratégique Royaume-Uni-Sénégal. Ce cadre de concertation vise à approfondir la coopération dans les domaines de l'économie, de la défense, des affaires étrangères et du développement durable, tout en réaffirmant les engagements communs en faveur de la paix et de la sécurité internationale.