Cote d'Ivoire: Hôtellerie - De l'ombre à la lumière, la petite main hôtelière certifiée pour booster le PIB

Vingt jeunes ont reçu, le 29 août 2025, au siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI) à Abidjan-Cocody, leur certificat après une formation intensive aux métiers de la réception, de la restauration et de l'entretien hôtelier. Cette première promotion, baptisée Team Phoenix, est le fruit du programme de renforcement des compétences de la « petite main hôtelière », initié par Dika Bamba, directrice de Kam-net Groupe et de Ferentel Intérim.

« On vous appelle souvent la petite main. Aujourd'hui, je veux briser cette expression : vous êtes la colonne vertébrale de l'hôtellerie, le coeur battant de ce secteur », a-t-elle déclaré aux lauréats, saluant leur engagement et leur persévérance.

Le président du CNJCI, Ibrahim Diabaté, a rappelé pour sa part que « le tourisme et l'hôtellerie représentent 10 % du PIB ivoirien, et 75 % de la population est jeune. C'est une opportunité à saisir ». Pour le parrain de la cérémonie, Bamba Ibrahim, conseiller au Conseil économique, social, environnemental et culturel, « une jeunesse formée est un outil considérable pour le développement du pays ».

Étalée sur huit semaines, la formation a porté sur l'hygiène, le service client, la communication et une immersion pratique dans des établissements partenaires. Elle vise à répondre à un besoin structurel : créer un vivier de main-d'oeuvre qualifiée et compétitive afin de renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire, où le tourisme d'affaires et de loisirs connaît une forte croissance.

Les vingt diplômés, dont 13 femmes et 7 hommes, incarnent le passage de « l'invisible » à « l'indispensable », annonçant une nouvelle dynamique pour l'économie hôtelière nationale.