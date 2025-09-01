Congo-Kinshasa: Transformation numérique - La RDC se lance dans un projet spatial ambitieux

Jean-Philippe Anvam, représentant de Monacosat - principal opérateur satellitaire de la Principauté de Monaco - a été reçu en audience, le 31 août, à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi.

Au coeur de cette rencontre, l'état d'avancement du projet d'acquisition par la République démocratique du Congo de son propre satellite, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Monacosat. Jean-Philippe Anvam a exposé au chef de l'État les enjeux et les bénéfices d'un tel projet, soulignant qu'il vise avant tout à garantir un accès équitable à l'internet haut débit sur l'ensemble du territoire national.

L'accent a été mis sur les zones rurales et enclavées, où les infrastructures de télécommunications sont encore largement déficientes. Selon lui, le lancement d'un satellite congolais contribuera de manière significative à la réduction de la fracture numérique et à l'inclusion technologique de toutes les couches de la population.

Pour le représentant de Monacosat, l'acquisition de ce satellite par la RDC offrira de multiples avantages stratégiques et opérationnels. Outre l'élargissement de l'accès à l'internet haut débit, le projet permettra de renforcer la cybersécurité, de promouvoir l'enseignement à distance, d'améliorer les services de télémédecine et de dynamiser l'économie numérique.

S'agissant du financement, Jean-Philippe Anvam a rassuré sur la solidité du montage financier, affirmant qu'une banque partenaire a déjà mobilisé les 400 millions de dollars nécessaires à la mise en oeuvre du projet. Il convient de noter que Monacosat opère déjà dans plusieurs régions du continent africain, notamment en Afrique du Nord, avec une couverture qui s'étend à l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, le Soudan et l'Éthiopie.

Au cours de cette rencontre, le représentant de Monacosat était accompagné des ministres Augustin Kibasa (Économie numérique) et José Mpanda Kabangu (Postes et Télécommunications), témoignant ainsi de l'implication directe du gouvernement congolais dans ce projet d'envergure.