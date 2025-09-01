Afrique: Chan - Le Maroc devient la seule sélection la plus titrée

1 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Les Lions de l'Atlas du Maroc ont remporté, le 30 août, leur troisième Championnat d'Afrique des nations (Chan) en battant en finale de la 8e édition disputée au Moi international sports centre de Kasarani au Kenya les Barea de Madagascar 3-2.

Le héros marocain s'appelle Oussama Lamlaoui. Le meilleur buteur de la compétition a signé un doublé dont une frappe spectaculaire de 40m ayant obligé les Barea à poser leurs deux genoux à terre. En termes d'engagement et de détermination, la prestation des deux sélections a répondu aux attentes.

La différence de niveau redoutée sur le papier ne s'est pas fait sentir sur le terrain. Sûrs de leurs forces, les Malgaches ont marqué les esprits en atteignant pour la première fois de leur histoire la finale en seulement deux participations. La fête aura été plus belle s'ils se hissaient sur la plus haute marche du podium devant les Marocains doubles vainqueurs de la compétition en 2018 et 2020 mais qui avaient passé le témoin au Sénégal sans participer au Chan 2023. Ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Les Barea ont réussi à pousser les Lions de l'Atlas, les favoris, dans leurs retranchements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme un symbole, ce sont eux qui menaient au score dès la 9e minute grâce à une frappe de Félicité Manohantsoa. Comme contre le Sénégal, le Maroc a rétabli l'équilibre cette fois par Youssef Mehri à la 27e minute et a pris l'avantage avant la pause grâce à son providentiel buteur Oussama Lamlaoui à la 44e minute. Les Barea ont trouvé des ressources pour égaliser à la 68e minute grâce à Toky Rakontondraibe.

Mais la frappe spectaculaire de 40m d'Oussama Lamlaoui a fait la différence à la 80e minute. Le Maroc remporte le troisième Chan et devance la République démocraique du Congo d'une unité. Les Lions de l'Atlas ont gagné 3,5 millions de dollars contre 1,2 million de dollars pour les Barea. Le capitaine du Maroc, Mohamed Hrimat, a été désigné meilleur joueur du tournoi. Oussama Lamlaoui meilleur buteur avec six réalisations. Marc Diouf (Sénégal) meilleur gardien. Son équipe, troisième de la compétition, est la plus fairplay du tournoi.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.