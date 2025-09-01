Afrique: Chan - Le Maroc devient la seule sélection la plus titrée

Les Lions de l'Atlas du Maroc ont remporté, le 30 août, leur troisième Championnat d'Afrique des nations (Chan) en battant en finale de la 8e édition disputée au Moi international sports centre de Kasarani au Kenya les Barea de Madagascar 3-2.

Le héros marocain s'appelle Oussama Lamlaoui. Le meilleur buteur de la compétition a signé un doublé dont une frappe spectaculaire de 40m ayant obligé les Barea à poser leurs deux genoux à terre. En termes d'engagement et de détermination, la prestation des deux sélections a répondu aux attentes.

La différence de niveau redoutée sur le papier ne s'est pas fait sentir sur le terrain. Sûrs de leurs forces, les Malgaches ont marqué les esprits en atteignant pour la première fois de leur histoire la finale en seulement deux participations. La fête aura été plus belle s'ils se hissaient sur la plus haute marche du podium devant les Marocains doubles vainqueurs de la compétition en 2018 et 2020 mais qui avaient passé le témoin au Sénégal sans participer au Chan 2023. Ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Les Barea ont réussi à pousser les Lions de l'Atlas, les favoris, dans leurs retranchements.

Comme un symbole, ce sont eux qui menaient au score dès la 9e minute grâce à une frappe de Félicité Manohantsoa. Comme contre le Sénégal, le Maroc a rétabli l'équilibre cette fois par Youssef Mehri à la 27e minute et a pris l'avantage avant la pause grâce à son providentiel buteur Oussama Lamlaoui à la 44e minute. Les Barea ont trouvé des ressources pour égaliser à la 68e minute grâce à Toky Rakontondraibe.

Mais la frappe spectaculaire de 40m d'Oussama Lamlaoui a fait la différence à la 80e minute. Le Maroc remporte le troisième Chan et devance la République démocraique du Congo d'une unité. Les Lions de l'Atlas ont gagné 3,5 millions de dollars contre 1,2 million de dollars pour les Barea. Le capitaine du Maroc, Mohamed Hrimat, a été désigné meilleur joueur du tournoi. Oussama Lamlaoui meilleur buteur avec six réalisations. Marc Diouf (Sénégal) meilleur gardien. Son équipe, troisième de la compétition, est la plus fairplay du tournoi.