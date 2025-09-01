Congo-Brazzaville: 2e édition du Challenge Cup - Le Classico domine le tournoi de mini-foot

Le Classico a remporté le 29 août la deuxième édition du Challenge Cup de mini-foot en s'imposant devant Mayté sur un score de 2-1. Avant de remporter le tournoi, cette équipe avait atomisé Loto 8-0 alors que son adversaire en finale prenait le dessus sur Vegas 3-1.

Cette deuxième édition a été organisée dans le but non seulement de promouvoir le mini-foot au Congo, mais aussi de célébrer la jeunesse à travers cette compétition. « Pour cette compétition, les objectifs ont été atteints parce que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République qui a décrété l'année de la jeunesse en disant que ce n'est pas un simple slogan mais un appel à la créativité, à l'innovation où chaque jeune doit prendre ses responsabilités.

Nous, aussi, à travers le mini-foot et l'Acomif, voulons faire de telle sorte que cette association soit une plateforme, un terrain d'expression pour les jeunes talents du Congo », a déclaré Roland Mahokola, président de l'Association congolaise de mini-foot (Acomif).

Dans sa vision de créer un terrain d'expression où chaque jeune va exprimer son talent, l'Acomif a reçu l'appui de la Fondation Africa centrum dirigée par Patrick Mandzela, le consul honoraire du Congo à Saint-Pertersbourg. «Je remercie la Fondation Africa centrum avec son président le consul Patrick Mandzela qui nous a soutenu et nous accompagne depuis la première édition ainsi que tous les acteurs qui sont venus nous soutenir pendant cet événement », a-t-il ajouté.

Au terme de cette compétition qui a regroupé quatre équipes, Destin Mabiala, auteur de cinq réalisations, a reçu le trophée de meilleur buteur de la compétition. «C'est un travail collectif que j'ai conclu. Je remercie tous les coéquipiers qui m'ont permis de réaliser ses performances et à la fin on a eu la victoire. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Les cinq buts représentent beaucoup parce qu'en tant que sportif on vise toujours la performance. C'est toujours bien d'atteindre ses objectifs tout en étant concentré sur l'activité que nous pratiquons », a-t-il expliqué.

Françoise Olonghot, la représentante de la Direction départementale des sports de Brazzaville, a félicité le président pour la bonne initiative ainsi que les jeunes footballeurs pour leur disponibilité et leur fair-play qui a régné durant cette compétition.