Mauritanie: 50 morts au large, le pape Léon XIV appelle à « réveiller les consciences »

1 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Depuis le Vatican, le souverain pontife dénonce une « tragédie silencieuse » après le naufrage meurtrier de migrants africains. Plus de 2 000 morts en mer en 2025.

Depuis la fenêtre du Palais apostolique, le pape Léon XIV a adressé un message empreint de douleur et de gravité. Lors de la prière de l'Angélus, il a réagi au naufrage survenu au large des côtes mauritaniennes, ayant causé la mort d'au moins 50 migrants, la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest. Une centaine d'autres sont portés disparus. « Cette tragédie meurtrière se répète chaque jour. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Chaque vie compte », a déclaré le Saint- Père, devant les milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre.

Une route mortelle

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 2 000 personnes ont péri en mer depuis janvier 2025 en tentant de rejoindre l'Europe via l'Atlantique ou la Méditerranée. La route atlantique, entre le Sénégal, la Mauritanie et les Canaries, est particulièrement périlleuse : une embarcation sur cinq y disparaît sans laisser de trace. Le naufrage de cette semaine s'est produit au large de Nouadhibou, où les garde-côtes mauritaniens ont confirmé avoir repêché 53 corps. Une opération de secours est toujours en cours, mais les chances de retrouver des survivants sont faibles.

Un appel à la dignité humaine

« Supplions Dieu de mettre fin à la pandémie des armes et à l'indifférence face aux drames humains », a poursuivi Léon XIV, élargissant son message aux victimes de conflits au Darfour, en Ukraine ou encore dans les quartiers pauvres de grandes villes du Sud. Ce nouvel appel du pape s'inscrit dans sa ligne de défense constante des plus vulnérables, qu'il s'agisse de migrants, de réfugiés ou de victimes de conflits armés.

Diplomatie du coeur

Le Saint-Siège a rappelé qu'il soutient les efforts humanitaires sur le continent africain et plaide pour des corridors migratoires sûrs, des solutions économiques durables et une plus grande implication des pays riches. « Il est temps de passer de la peur à l'accueil, de la fermeture à la fraternité », a conclu le souverain pontife.

