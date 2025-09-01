Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - Les jeunes U report renforcent la sensibilisation durant la vaccination

Les jeunes U report, une plateforme des bénévoles sous la houlette de l'Unicef, sont engagés dans la sensibilisation et la mobilisation des communautés dans cette deuxième phase de campagne de vaccination contre la polio récemment lancée à Matadi au Kongo central par le ministre provincial de la Santé, Ovide Niambote.

À travers leur campagne dénommée "Zéro cas de polio dans ma province", les 40 jeunes U report de la ville de Matadi sont répartis en deux groupes dans les deux zones de santé de Matadi, à savoir Matadi et Nzanza, pour sensibiliser la population dans les lieux à forte concentration tels que les marchés, les églises et carrefours à adhérer à la vaccination.

Ces jeunes bénévoles travaillent en synergie avec les relais communautaires pour renforcer la sensibilisation. "Dans la campagne de vaccination contre la polio, nous sommes impliqués dans la sensibilisation et la mobilisation. Nous mobilisons les parents à faire vacciner les enfants âgés de 0 à 59 mois. Nous ciblons des zones à forte concentration comme les marchés, les carrefours, les églises.

Nous travaillons toujours en amont. On attend jamais le jour du lancement. Nous sommes constamment sur le terrain pour préparer les parents de sorte que, quand les relais communautaires passeront, ils ne puissent pas avoir la tâche difficile de convaincre encore les parents...", a expliqué le team leader de la communauté U report Matadi, Fortuna Lumbu.

Les jeunes U report recourent à tous les supports de communication pour atteindre la population. "Nous utilisons les flyers que nous recevons au niveau de la zone de santé. Hormis ces supports, nous avons des mégaphones. Nous recourons aussi de bouche à l'oreille", a-t-il laissé entendre. Les jeunes U report apportent une valeur ajoutée dans la sensibilisation de la population à travers le recours au numérique. U report, a indiqué Fortuna Lumbu, est une plateforme numérique qui permet aux jeunes de faire entendre leurs voix.

En dehors de la sensibilisation que nous faisons en présentiel, nous sommes sur les réseaux sociaux pour mobiliser la communauté. Aujourd'hui, a-t-il renchéri, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux même les parents. Nous publions sur des pages Facebook, tiktok, WhatsApp des affiches et nous atteignons beaucoup de gens. Nous recevons même des félicitations venant de beaucoup de parents qui, après notre sensibilisation, adhèrent à la vaccination.

Des difficultés des Jeunes U report

Le travail sur le terrain de jeunes U report n'est pas toujours une partie de plaisir. Ils font face à plusieurs défis mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'avouent vaincus. À en croire le chargé de communication de la communauté U report de Matadi, Chadrack Poba Kinkela, ils sont confrontés à plusieurs obstacles liés aux croyances religieuses, à la répétitivité des campagnes de vaccination et au manque des outils de sensibilisation.

"Nous rencontrons souvent des ménages qui, pour eux, la vaccination n'est pas une bonne chose. Par exemple, des ménages des églises des Noirs. Souvent, il ya toujours des refus. Mais, nous avons des stratégies que nous utilisons parce que nous devons d'abord les écouter. Il y a l'écoute active. Nous écoutons d'abord leurs raisons et nous, après, nous nous servons de ces mêmes raisons pour les convaincre", a sgnifié Chadrack.

Malgré la résistance, a-t-il ajouté, nous ne baissons pas les bras. Si nous nous sentons limités, nous remontons l'information au niveau de la zone de santé ou au niveau du consultant RBS pour trouver une solution. D'autres difficultés prennent en compte la faible mobilisation des jeunes qui sont, dans la plupart des cas, des étudiants, le manque des outils de sensibilisation et le refus de certains ménages à accepter les jeunes U report.

Rappelons que pour la réussite de la deuxième campagne de vaccination contre la polio, l'antenne PEV du Kongo central avec l'appui des partenaires dont l'Unicef a recouru à tous les moyens de communication pour atteindre la population afin qu'elle puisse accepter de faire vacciner les enfants.