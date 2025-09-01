Maroc: La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

1 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,36% à 20.126,14 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,35% à 1.650,02 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, gagnait 0,27% à 1.374,02 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 1,59% à 1.959,51 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Jet Contractors (+7,17% à 2.540 DH), Involys (+4,91% à 172 DH), Microdata (+4,55% à 977,5 DH), Alliances (+4,3% à 558 DH) et Résidences Dar Saada (+3,95% à 158 DH).

En revanche, M2M Group (-5,11% à 511 DH), Réalisations Mécaniques (-3,47% à 520,1 DH), IB Maroc.com (-3,04% à 76,11 DH), Ennakl (-2,29% à 42,7 DH) et Colorado (-2,25% à 87 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,41%.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.