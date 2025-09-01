Maroc: Masse monétaire - Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025

1 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La masse monétaire (agrégat M3) s'est établie à 1.970,3 milliards de dirhams (MMDH), marquant un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025, après 8% en juin dernier, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution est le résultat d'une décélération du crédit bancaire au secteur non financier de 4,4% à 3,4%, une quasi-stagnation de la progression des avoirs officiels de réserve autour de 11% et une légère hausse de 0,1% après une baisse de 0,9% des créances nettes sur l'Administration Centrale, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

La progression annuelle de l'agrégat M3 reflète principalement la décélération de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 11,8% à 11,2%, la baisse des dépôts à terme de 0,3% et l'accélération de la progression de la monnaie fiduciaire à 8,7% et des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires de 7,6%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par secteur institutionnel, l'évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire traduit la décélération de la croissance des actifs monétaires des ménages de 6,5% à 6,3%, recouvrant la croissance de leurs dépôts à vue à 9% après 9,4%, la quasi-stagnation de leurs comptes d'épargne à 1,9% et l'atténuation de la baisse de leurs comptes à terme à 3,8%.

Il s'agit aussi du ralentissement de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées de 14,3% à 11%, reflétant la croissance de leurs dépôts à vue de 14,4% et la baisse de leurs comptes à terme de 23,1%.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.