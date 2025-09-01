Maroc: Secteur non financier - La progression du crédit bancaire décélère à 3,4% en juillet

La croissance du crédit bancaire au secteur non financier (SNF) a enregistré une décélération de 4,4% à 3,4% en juillet 2025, ressort-il du récent bulletin de statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution traduit particulièrement le ralentissement de la croissance des prêts alloués aux sociétés non financières privées à 1,2%, indique BAM, ajoutant que la progression des prêts aux ménages s'est accélérée à 2,9% après 2,5% et la croissance des concours aux sociétés non financières publiques s'est quasiment stabilisée autour de 7,5%.

Par objet économique, l'évolution en glissement annuel du crédit bancaire au secteur non financier reflète le repli des facilités de trésorerie de 5% et l'accélération de la croissance des crédits à l'équipement de 15,2%, des crédits immobiliers de 3,4% et des prêts à la consommation de 3,9%.

S'agissant des créances en souffrance (CES), leur progression a ralenti, passant de 5,7% en juin à 5,4% en juillet, et leur ratio au crédit s'est établi à 8,7%, contre 8,6% un mois auparavant.