Congo-Kinshasa: Après un an sans jouer à l'OM, le Congolais Chancel Mbemba rebondit à Lille

Le défenseur congolais Chancel Mbemba retrouve enfin un club après avoir été libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille. Vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé 2023, il s'est engagé pour une saison avec Lille, actuellement troisième de Ligue 1. Ce transfert représente un pari pour les deux parties.

C'est un changement de décor radical et l'espoir d'un nouveau départ. À 31 ans, Chancel Mbemba met le cap au nord pour laisser, derrière lui, les galères de sa fin d'aventure marseillaise. En conflit ouvert avec la direction olympienne, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo végétait dans un loft d'indésirables. Son dernier match en Ligue 1 remonte au 19 mai 2024, une éternité à l'échelle d'une carrière de footballeur professionnel, surtout pour un défenseur costaud au jeu très énergivore. Il est donc difficile d'imaginer que Chancel Mbemba puisse s'installer tout de suite en patron de l'arrière-garde lilloise.

Chez les Dogues, l'ancien défenseur de Porto et Newcastle va d'abord apporter son expérience et encadrer les jeunes pousses locales, à l'image du prometteur défenseur belgo-congolais Nathan Ngoy. Ce rôle de grand frère est intéressant dans un premier temps, mais Mbemba est aussi et surtout un compétiteur. Il doit retrouver du temps de jeu, avec, dans le viseur, une échéance majeure : la CAN au Maroc, qui se déroulera fin décembre.

Incontournable jusque-là en sélection, le natif de Kinshasa a disputé 7 des 8 matchs des Léopards pendant sa saison blanche à l'OM. Cependant, son totem d'immunité n'est pas éternel, et il devra présenter des garanties pour retrouver durablement son meilleur niveau. Cela est essentiel pour garder sa place de patron dans un groupe congolais aux ambitions élevées cet hiver.

