Sénégal: Grâce à la SOMISEN, l'État du pays encaisse un milliard auprès de GCO

La Grande Côte Opérations (GCO), société minière exploitant les gisements de sables minéralisés, principalement l'ilménite, le zircon, le rutile et le leucoxène, dans la région de Thiès, entre Mboro et Diogo, versera à l'État du Sénégal des dividendes records d'un milliard de francs CFA. Ce résultat a été rendu possible grâce aux démarches de la SOMISEN.

Pour la première fois depuis le début de son exploitation en 2014, GCO a décidé de distribuer des dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2024. Cette décision intervient après d'intenses négociations menées par la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA), avec le soutien du ministère des Finances.

Au terme de l'exercice, GCO a enregistré un bénéfice net de 14,4 milliards de francs CFA. Alors que le Conseil d'administration d'avril 2025 avait initialement proposé d'affecter l'intégralité du résultat en report à nouveau, la SOMISEN a obtenu le report de l'Assemblée générale du 25 juin afin de rouvrir les discussions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les démarches menées par l'équipe de Me Ngane Demba Touré, Directeur général de la SOMISEN, ont abouti le 29 août 2025 à l'adoption d'une résolution actant la distribution de 5 milliards de francs CFA de dividendes. Une source interne à la SOMISEN apprend que « l'État, actionnaire à hauteur de 10 %, percevra 500 millions de francs CFA bruts (450 millions nets après impôt) ». En y ajoutant l'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) collecté sur l'ensemble des dividendes, le Trésor engrange près d'un milliard de francs CFA.

« Cette première distribution consacre une avancée historique pour le portefeuille minier de l'État, selon la SOMISEN. Elle illustre l'efficacité des nouveaux mécanismes de coordination mis en place pour défendre les intérêts de l'État actionnaire et ouvre la voie à une institutionnalisation du suivi des résultats dans les sociétés minières ».

72 milliards mobilisés par la SOMISEN

Avec ce milliard récolté auprès de GCO, les revenus générés par la SOMISEN auprès des sociétés minières atteignent désormais 72 milliards de francs CFA. Cette dynamique conforte le rôle de cette société publique comme bras armé de l'État dans la valorisation de son portefeuille minier.

La première distribution de dividendes par GCO marque ainsi un tournant : « celui d'un partenariat plus équilibré entre le Sénégal et ses partenaires privés dans l'exploitation de ses ressources naturelles », précise notre source.