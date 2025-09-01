Sénégal: Kédougou - Une campagne agricole marquée par des pluies excédentaires et des inondations à Saraya

Dans son rapport hebdomadaire de suivi de la campagne agricole 2025-2026, couvrant la période du 21 au 27 août, le service régional du développement rural de Kédougou révèle une pluviométrie globalement excédentaire ainsi que des cas d'inondation notés dans le département de Saraya et une situation phytosanitaire marquée par des attaques de chenilles légionnaires d'automne.

Le rapport hebdomadaire n°14 de suivi de la campagne agricole 2025-2026 fait ainsi état des niveaux de pluies globalement excédentaires par rapport à la normale saisonnière (1991-2020). Ainsi, exceptés les postes de Kédougou météo, de Mako, de Dakatély, d'Ethiolo, de Sabodala et de Khossanto, tous les points de mesure affichent des excédents pluviométriques, celui de Médina Baffé se hissant en tête avec un excédent de 332,8 mm au 27 août.

« Il est aussi important de noter que les prévisions pour l'hivernage de cette année indiquent une situation pluviométrique normale à excédentaire par rapport à l'année passée, facteur important pour une bonne planification des opérations de production. Dans la région de Kédougou, la situation phytosanitaire est marquée par des attaques de chenilles légionnaires d'automne (Cla) sur les parcelles mais calme pour les autres cultures » indique le rapport.

Il rapporte aussi qu'au total, 95 ha ont été traités dans la région en plus de 60 litres de produits (Sultan 480 EC) mis à la disposition des producteurs, tout en mettant en exergue, la nécessité de renforcer la vigilance et le contrôle de la chenille légionnaire, à travers des sensibilisations et des renforcements de capacité des acteurs.

50 ha de champ touchés par les inondations à Saraya

Le rapport informe en outre qu'après les dernières pluies, des cas d'inondation ont été constatés cette semaine dans le département de Saraya, notamment dans les villages de Saroudja, Guémédji, Wassangara, Satadougou et Missirah Dantila avec des dégâts notés sur des parcelles de cultures (maïs, riz, arachide...) pour un total de 50 ha déjà enregistrés. « Le recensement des sinistrés avec des superficies impactées est en cours dans ces zones inondées » précise la direction régionale du développement rural dans son rapport hebdomadaire.

Elle a fait savoir dans ledit rapport, qu'en plus des activités de préparation des champs et des sols dans les zones de production, les opérations de mise en place et de cession se poursuivent au niveau des commissions et que la région de Kédougou est à ce jour, à quatre vagues de semis. « Les céréales et l'arachide issus des premières vagues se trouvent entre les stades de développement végétatif et génératif. Le coton, quant à lui, évolue entre la croissance et le développement végétatif. Globalement, les cultures affichent une bonne dynamique, grâce aux conditions pluviométriques favorables » restitue le rapport.