Algérie: Sifi Ghrieb insiste sur la finalisation de tous les préparatifs pour une bonne rentrée sociale

1 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a insisté, lundi à Alger, sur la nécessité de finaliser tous les préparatifs en prévision de la prochaine rentrée sociale, à travers l'intensification des efforts sur le terrain et la pleine mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la réunion de coordination avec les walis de la République, qu'il a présidée, dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale 2025-2026, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, le Premier ministre par intérim a précisé que cette réunion "permet de faire le point sur les préparatifs en cours en prévision de cet important rendez-vous et de passer en revue les mesures nécessaires dans divers secteurs vitaux".

Cette démarche vient "appuyer les efforts sur le terrain et la pleine mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux pour garantir la réussite de la prochaine rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle", a-t-il souligné, estimant que cette étape importante "exige la finalisation de toutes les opérations liées aux préparatifs, notamment la réception des nouvelles infrastructures et le parachèvement de leur équipement", "l'installation d'appareils de chauffage, particulièrement dans les zones rurales" et "la garantie d'un environnement éducatif approprié, en équipant les cantines et en assurant des repas chauds dès le premier jour".

Il a insisté également sur "l'impératif de mobiliser la communauté éducative et l'ensemble des services compétents pour assurer une action de prévention efficace contre la drogue et les psychotropes".

Concernant la rentrée universitaire, M. Sifi Ghrieb a souligné l'impératif d'une coordination avec les responsables des universités et des oeuvres universitaires pour garantir la disponibilité des différentes structures, en sus du parachèvement des travaux de maintenance nécessaires.

Le Premier ministre par intérim a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de garantir la stabilité du marché, en assurant la disponibilité des produits de large consommation et des fournitures scolaires, appelant à suivre l'approvisionnement des marchés et à régler tout dysfonctionnement en renforçant les mécanismes de contrôle et de répression de toutes formes de spéculation ou de fraude.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

