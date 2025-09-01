Afrique: IATF 2025, une opportunité pour renforcer le positionnement de l'Algérie comme hub du commerce et de l'investissement

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger, contribuera à renforcer le positionnement de l'Algérie en tant que hub stratégique du commerce et de l'investissement sur le continent, notamment à travers la mise en valeur de ses capacités productives, a affirmé dimanche à Alger, l'économiste Mouloud Khelif.

Intervenant lors d'une journée d'information consacrée aux "Enjeux et perspectives de l'IATF 2025", organisée au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal", en présence du ministre de la Communication, Mohamed Meziane, et du commissaire de l'événement, l'ambassadeur Larbi Latrèche, M. Khelif a souligné que cette manifestation permettra de positionner clairement l'Algérie parmi les premières économies du continent et de mettre en avant son potentiel, faisant d'elle un hub central jouant un rôle clé dans la dynamisation des échanges commerciaux et des investissements en Afrique.

Cet événement viendra également consolider le rôle de leader de l'Algérie dans l'intégration africaine et mettre en relief sa contribution à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, a ajouté l'expert.

La foire sera l'occasion de mettre en lumière les capacités industrielles, agricoles et énergétiques de l'Algérie, a poursuivi M. Khelif, tout en insistant sur les retombées économiques attendues à travers notamment les opportunités commerciales et d'investissement, des partenariats prometteurs, la promotion du secteur touristique, ainsi que la valorisation des compétences innovantes de la jeunesse algérienne.

Par ailleurs, la manifestation contribuera à l'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), notamment en mettant en avant ses avantages, selon l'expert soulignant que l'IATF constituera une véritable plateforme pour lever les obstacles à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes à travers le continent, ainsi que pour concrétiser l'union douanière africaine.

La Foire commerciale intra-africaine sera aussi l'occasion d'alimenter le débat sur les moyens de renforcer la coopération économique continentale, en particulier à travers l'harmonisation des politiques commerciales.

M. Khelif a estimé que cette édition est "la plus importante et la plus ambitieuse" depuis le lancement de cette manifestation en 2018, eu égard au volume des contrats commerciaux et d'investissement attendus dans de nombreux secteurs, ainsi qu'à la participation de délégations de haut niveau.

L'événement accordera également une attention particulière à plusieurs thématiques centrales, telles que l'innovation, les startups, ainsi que la contribution des talents africains de la diaspora à la réalisation des objectifs de développement durable du continent, a précisé l'expert.