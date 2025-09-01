Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le derby USM Alger-MC Alger se termine sans vainqueur

ALGER — Le derby algérois entre l'USM Alger et le MC Alger s'est terminé sur un score nul (0-0), en clôture de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputé dimanche à Blida, alors que la JS Kabylie a raté l'opportunité de s'imposer face au promu l'ES Ben Aknoun en faisant match nul (1-1) sur le terrain du stade du 20 août 1955 à Alger.

L'USMA qui recevait son rival de toujours devant ses 6000 supporteurs, n'a pas pu remporter un match caractérisé d'un niveau technique tout juste moyen, entre deux clubs qui jouent leur premier match en Championnat, cette saison.

Certes chacune des deux équipes avait des occasions pour marquer, mais l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, puisque les deux gardiens n'avaient pas trop à faire pour garder vierge leurs cages, malgré quelques interventions décisives de part et d'autre, lors des deux périodes de jeu.

Mais les deux coachs Abdelhak Benchikha, côté USMA, et le sud-Africain Rhulani Mokwena, devaient avoir tiré des enseignements sur l'ensemble de la partie dans l'optique des prochaines journées.

Dans l'autre match de la journée, les "Canaris" de Ryad Boudebouz, grands favoris pour des titres cette saison, se sont contentés d'un match nul, en déplacement, face au nouveau promu, l'ES Ben Aknoun (1-1), avec même la participation de pratiquement toutes leurs nouvelles recrues, dont Mahious, Belaid.

C'est l'ancien international Boudebouz qui ouvre le score pour les siens (37e), quelques minutes après le ratage d'un penalty par son co-équipier Mahious (30e). Miais, l'ESBA ne s'est pas avoué vaincu, en égalisant dans le temps additionnel de la 1re mi-temps grâce à Saad (45e+4) et résisté, par la suite et courageusement jusqu'à la fin de la rencontre qui lui a permis de décrocher son premier point de la saison.

Cette 2e journée de la Ligue 1, entamée vendredi, a vu l'Olympique Akbou et le nouveau promu, le MB Rouissat, réaliser la meilleure affaire, en se partageant les commandes de la Ligue 1 Mobilis, avec six points chacun, après leurs victoires respectives contre le MC Oran (1-0) et le MC El Bayadh (1-0).

La formation d'Akbou, dirigée par le coach Lotfi Amrouche, s'était imposée grâce à Mehdaoui (43e), alors que les Oranais avaient raté un penalty dans le temps additionnel de la rencontre.

De son côté, le MBR, qui avait disposé de la JS Saoura (2-1) lors de la première journée à Béchar, a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, en enchainant un deuxième succès consécutif au stade du 18 février de Ouargla.

Cette fois, les poulains du coach Abdelkader Amrani se sont offerts le MC El Bayadh, grâce au but de Ben Kheira, (43e).

En revanche, rien ne semble aller pour le mieux chez le MCEB, qui concède une deuxième défaite en autant de matchs, et c'est là un début de saison bien en deçà des attentes de ses supporters.

De son côté, l'ES Sétif a raté une belle occasion de remporter sa première victoire de la saison, en se faisant accrocher par la JS Saoura (1-1), dans son antre du 8-Mai 1945.

Samedi, c'était au tour de l'ES Mostaganem de battre le CS Constantine (2-0) à Mostaganem, alors que l'USM Khenchela s'est permise le luxe de revenir avec une précieuse victoire de son déplacement chez l'ASO Chlef (2-1).

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CR Belouizdad avait engrangé ses premiers points dans cet exercice 2025-2026, en battant le Paradou AC (1-0), en derby algérois, disputé au stade du 20-Août 1955 d'El Anassers. C'était sur un but de la recrue estivale, Belhocini (ex CSC), qui avait trouvé le chemin des filets à la 23e minute de jeu.