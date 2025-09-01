Algérie: Décès de Jaâfar Yefsah, l'une des figures marquantes du sport algérien

ALGER — M. Jaâfar Yefsah, l'un des piliers du sport algérien, est décédé ce lundi à Alger à l'âge de 71 ans, après un long combat contre la maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le regretté Jaâfar Yefsah a occupé plusieurs responsabilités importantes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'à la Fédération algérienne de handball (FAHB). Il demeure l'une des personnalités sportives les plus influentes du pays, ayant laissé une empreinte durable sur la scène sportive nationale. Il a notamment supervisé l'organisation de nombreuses manifestations et événements dédiés à la jeunesse et au sport, parmi lesquels les 9es Jeux africains tenus à Alger en 2007, dont il était le Directeur général du comité d'organisation.

Tout au long de son parcours riche en engagements et en actions, le défunt s'est distingué par sa maîtrise remarquable de l'organisation d'événements sportifs, ainsi que par ses grandes qualités en communication et en transmission de l'information, qu'il assurait avec un professionnalisme reconnu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'annonce de son décès, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Walid Sadi, a présenté ses condoléances, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des cadres et membres du secteur, à la famille du défunt ainsi qu'à la famille sportive en général. Il implore le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prodiguer patiente et réconfort à ses proches.

Le défunt sera inhumé demain, mardi, après la prière du Dohr, au cimetière de Garidi à Kouba.