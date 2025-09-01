Cote d'Ivoire: Hommage à Alassane Ouattara - Les commerçants satisfaits des actions menées par le gouvernement en leur faveur

La salle des fêtes de la mairie d'Adjamé a vibré au rythme de la reconnaissance et de la fraternité, le vendredi 29 août 2025. À l'initiative de Farikou Soumahoro, président du conseil d'administration de la Fenacci (Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire), une cérémonie d'hommage a réuni commerçants, élus et partenaires institutionnels pour saluer les actions du Chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du secteur commercial.

Les commerçants sont satisfaits des actions menées par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, notamment les réformes clés initiées par le Président Ouattara : la création du Gude-Pme qui a soutenu le développement de plus de 10 000 entreprises, et la mise en place de CI-Export qui a permis une augmentation de 15 % des exportations ivoiriennes en seulement deux ans.

Représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Kalilou Sylla, directeur général du Commerce extérieur, a réaffirmé le soutien du gouvernement au secteur. Il a évoqué le projet ambitieux de construction de 40 marchés de proximité à travers le pays. Les villes de Bouaké, Abidjan, Daloa et Yopougon, entres autres, en seront les bénéficiaires.

Le directeur général de la Fenacci et président du comité d'organisation, Karim Sanogo, a salué les retombées positives des politiques initiées par le Chef de l'État. Selon lui, « les réformes engagées par le Président Ouattara redonnent confiance aux commerçants et créent un cadre plus favorable à leurs activités ».

Quelques semaines plus tôt, le 31 juillet, le ministre du Commerce et de l'Industrie avait élevé, au nom du président de la République, 110 personnalités pour leur contribution à l'essor du commerce ivoirien. Parmi elles, Farikou Soumahoro, distingué commandeur dans l'ordre du mérite commercial et industriel. Pour le député-maire d'Adjamé, cette reconnaissance n'est pas une récompense individuelle, mais le fruit d'un engagement collectif. « Cette distinction, je voudrais le dire avec force, n'est pas la mienne à titre personnel. Elle est celle de nous tous, acteurs du commerce, artisans infatigables de la vitalité économique de notre pays », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Entouré des commerçants d'Adjamé, Farikou Soumahoro a tenu à partager son honneur avec ceux qui, chaque jour, font vivre les marchés et animent l'économie.

La cérémonie a également été l'occasion de mettre en lumière ses collaborateurs et les membres de la Fenacci. Plusieurs distinctions symboliques ont été décernées : L'or, pour saluer l'excellence et l'engagement exceptionnel ; L'argent, pour récompenser la constance et la fidélité au travail ; des diplômes honorifiques, pour les « gardiens du temple » et enfin, des distinctions posthumes, en mémoire de ceux dont l'action continue d'inspirer.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré, a également marqué sa présence, signe de l'importance stratégique du commerce pour l'économie nationale.

Entre témoignages d'émotion et messages d'encouragement, cette journée à Adjamé a sonné comme un véritable serment de fidélité et de reconnaissance des commerçants ivoiriens à l'endroit du président de la République.