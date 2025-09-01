Cote d'Ivoire: Production laitière au pays - Un projet de 125 millions de FCfa pour réduire les importations

31 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La cour du lycée technique d'Abidjan-Cocody a servi de cadre, ce samedi 30 août 2025, au lancement d'un projet qui pourrait transformer la filière laitière ivoirienne. Devant un parterre de responsables institutionnels, d'éleveurs et de partenaires, Codiexpert International a dévoilé son ambitieux Projet de foyer d'intensification de la production laitière en Côte d'Ivoire (Pfipl). Ce programme, financé à hauteur de 125 millions de FCfa par la Cedeao, vise à booster la production locale, à créer des emplois et à réduire la dépendance du pays aux importations de lait. « Aujourd'hui, nous posons un acte concret. Avec ce projet, nous allons mettre à disposition des bénéficiaires, 15 vaches exotiques, recruter 10 éleveurs et 7 techniciens, et surtout offrir une nouvelle perspective aux jeunes », a déclaré avec conviction Touré Vakaba, coordonnateur du Pfipl.

Le défi est de taille : alors que la Côte d'Ivoire importe chaque année des milliers de tonnes de lait et de produits dérivés, ce projet entend contribuer à réduire les importations de 2 à 3 %. Une baisse qui, selon les experts, aurait un impact direct sur la balance commerciale et sur le produit intérieur brut (Pib). « Produire localement, c'est garantir une meilleure qualité, créer de la richesse sur place et donner de l'espoir à nos jeunes », a insisté M. Touré.

La première étape du projet se déploiera à Anyama, sur un site de 20 hectares entièrement aménagé pour accueillir les infrastructures nécessaires : bâtiments d'élevage, équipements modernes et zones de pâturage.

Pour Lobouet Zrimba Hervé, chef de service des élevages de ruminants au ministère des Ressources animales et halieutiques, ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision gouvernementale. « Le gouvernement reste engagé à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire et à l'emploi des jeunes. Codiexpert International trouvera en nous un partenaire durable », a-t-il assuré.

Au-delà de la production laitière, le Pfipl est perçu comme une opportunité de développement socio-économique. En générant des milliers d'emplois directs et indirects, il stimulera l'économie locale, attirera de nouveaux investissements et ouvrira la voie à de nombreux entrepreneurs dans la filière agroalimentaire. Dans les regards des bénéficiaires présents à la cérémonie se lisait déjà l'espoir d'un avenir meilleur. Pour eux, ce projet n'est pas qu'une affaire de vache et de litre de lait : c'est la promesse d'une autosuffisance, d'une dignité retrouvée et d'une Côte d'Ivoire qui croit en ses propres forces.

