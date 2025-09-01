Cote d'Ivoire: Carburants - Le Super et le Gasoil en légère baisse pour septembre 2025

Le Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à travers la Direction générale des hydrocarbures, a publié, le vendredi 29 août 2025, les prix maxima de détail des produits pétroliers applicables sur l'ensemble du territoire national pour la période du 1er au 30 septembre 2025.

Bonne nouvelle pour les consommateurs : le Super sans plomb et le gasoil moteur enregistrent une légère baisse de leurs tarifs. Le litre de Super sans plomb est désormais fixé à 830 F CFA, tandis que le gasoil moteur est ramené à 675 F CFA, contre des prix plus élevés au mois d'août. Le pétrole lampant, utilisé notamment dans les zones rurales, reste stable à 705 F CFA le litre.

Concernant le gaz butane, les prix sont également maintenus. La bouteille de 6 kg s'élève à 2 000 F CFA, celle de 12,5 kg à 5 200 F CFA, tandis que la plus grande capacité, 28 kg, est proposée à 13 000 F CFA.

Dans le District d'Abidjan, les tarifs spécifiques pour certains produits énergétiques ont aussi été rendus publics. Le DDO (Diesel Domestique Ordinaire) est fixé à 621 F CFA/kg, avec un prix exonéré à 547 F CFA/kg. Le Fuel Oil 180 reste à 444 F CFA/kg, tandis que le butane vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg sont tarifés à 516,804 F CFA/kg.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère rappelle que ces prix doivent être affichés de manière visible dans toutes les stations-service et points de distribution pendant la période de validité. Tout contrevenant s'expose à des sanctions.

Cette mesure vise à protéger le pouvoir d'achat des populations, tout en garantissant la transparence dans la commercialisation des produits pétroliers.