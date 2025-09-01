Cote d'Ivoire: Promotion de la Cohésion sociale - Le Ceda voit le jour

La société civile ivoirienne vient de s'enrichir d'une nouvelle organisation. Il s'agit du Cercle des devanciers et anciens (Ceda) de l'Association générale des élèves étudiants de Côte d'Ivoire (Ageeci) qui a été porté sur les fonts baptismaux le dimanche 31 août 2025, au musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo, à l'issue d'une Assemblée générale constitutive.

Elu pour un mandat de deux ans renouvelable, Dr Fofana Mamadou, président du Ceda a précisé que sa structure est apolitique et oeuvre à la promotion de la paix, du pardon et de la cohésion sociale en prélude aux élections à venir. « Le constat est clair, à l'approche de chaque échéance électorale en Côte d'Ivoire les tensions montent vu les enjeux, surtout pour l'élection présidentielle en particulier. Il était donc important pour nous d'apporter notre pierre à l'édification de la cohésion sociale », fait-il observer.

A cet effet, le Ceda compte entreprendre des campagnes de sensibilisation sur le terrain pour amener le maximum des populations à épouser cette idée de paix et de cohésion sociale, gages d'un développement harmonieux du pays. Pour lui, l'élection présidentielle est une étape dans la vie d'une nation, mais elle ne devrait pas de prétexte pour créer le désordre. « Pour nous le plus important, est le devenir de la Côte d'Ivoire et non le résultat d'une élection », a insisté le président du Ceda.

« Le Ceda ne sera pas seulement un lieu de retrouvaille, mais aussi un espace d'entraide, d'échanges et d'engagement en faveur de la société civile ivoirienne en vue d'apporter notre modeste contribution à l'édification d'une côte d'ivoire nouvelle », a-t-il déclaré, soulignant que sa structure mènera des activités citoyennes à travers la formation. « Le Ceda a les compétences requises pour amener les un s et les autres à tenir des discours de paix et de cohésion sociale

