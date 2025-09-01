Cote d'Ivoire: Alliance des organisations féminines de Béoumi - Brigitte N'Guessan investie présidente

La salle des fêtes de la mairie de Béoumi a servi de cadre, samedi 30 août 2025, à la cérémonie d'investiture de Mme Brigitte N'Guessan, présidente de l'Alliance des Organisations Féminines du Département de Béoumi pour le Progrès (AOFDBP).

Cette nouvelle structure, issue de la Mutuelle de Développement des Jeunes du département de Béoumi dirigée par Jules M'Bra, ambitionne de fédérer les initiatives locales pour promouvoir l'autonomisation des femmes.

Plus de 500 participantes, issues d'une centaine d'associations venant des huit tribus et de la commune de Béoumi, ont pris part à cette investiture. Engagées dans des activités génératrices de revenus, notamment la production et la commercialisation du vivrier, elles entendent unir leurs forces pour renforcer leur indépendance économique et leur épanouissement social.

Émue par la confiance placée en elle, la nouvelle présidente, enseignante de formation, a promis de travailler à la cohésion des membres de l'alliance et de rechercher les financements nécessaires au développement des projets économiques.

Dans le même sens, Mme Ballo Aramatou, présidente de la société civile du Gbêkê, a exhorté les femmes à privilégier la transparence dans la gestion, l'entraide et la cohésion sociale. Elle s'est également réjouie de la signature d'une convention avec Mme Koffi Flora Marina, gérante des sociétés Kodeh Palm Oil Group et Agro-pastoral Coopérative de Béoumi, ouvrant des perspectives concrètes pour le financement d'activités.

Le sous-préfet central de Béoumi, Bezème Ebenezer, a félicité la présidente nouvellement investie et invité les femmes à « rester sourdes aux propos diviseurs » afin de préserver l'unité et la solidarité. Pour sa part, le sénateur-maire de Soubré, Traoré Lassina, fils du département et invité d'honneur, a salué les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de l'autonomisation féminine, notamment à travers les fonds d'aide mis en place.

Enfin, Mme Koffi Flora Marina a insisté sur l'importance de la formation, affirmant qu'« il ne peut y avoir de développement sans renforcement des compétences ». Elle a encouragé l'AOFDBP à s'inspirer des expériences réussies d'autres fédérations féminines en Côte d'Ivoire.

Cette cérémonie marque une étape décisive dans l'organisation des femmes de Béoumi, décidées à faire de l'autonomisation une réalité pour le progrès du département.