Congo-Brazzaville: 'Matinées de la performance' - Un regain d'intérêt pour l'efficacité des services publics

La première édition des "Matinées de la performance" s'est tenue, le 29 août, à Brazzaville sous l'égide du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio.

Ces assises, centrées sur les enjeux de gouvernance et de résilience, ont réuni divers acteurs publics et privés pour réfléchir à des solutions concrètes visant à moderniser l'administration publique congolaise d'ici 2035.

Les échanges entre des experts, des décideurs et des acteurs clés du secteur public et privé, dont le panel de haut niveau, ont débouché sur un appel au renforcement de la gouvernance et la résilience des organisations au Congo. Dans un contexte où les défis administratifs et socio-économiques sont de plus en plus pressants, cet événement s'est révélé essentiel.

Placée sous le thème « Gouvernance et résilience des organisations au Congo : Comment articuler suivi-évaluation, gestion des risques et continuité d'activité », cette première édition des "Matinées de la performance" a permis d'initier un dialogue constructif autour des problématiques majeures qui touchent l'administration publique et les institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les réflexions avancées lors de ces assises doivent se traduire par des actions concrètes pour réaliser cet objectif de l'efficacité des services publics. « Cet atelier est essentiel. En effet, la gestion des risques est indispensable pour anticiper les vulnérabilités et d'autres crises. La continuité d'activité garantit le fonctionnement permanent des services essentiels à la population et à l'économie. Ce triptyque constitue le socle sur lequel doit se construire une gouvernance moderne et résiliente. C'est dans cette optique que notre gouvernement a élaboré et adopté en février dernier le Plan stratégique de la réforme de l'État », a indiqué Luc Joseph Okio.

Initié par Owando consulting, l'Agence Ambition et l'association congolaise de l'évaluation, cet évènement ambitionne de créer une dynamique collective, tout en proposant des solutions concrètes pour améliorer la performance et la résilience des institutions publiques. Les participants ont accès à un espace propice au partage d'expériences et à la co-construction d'actions durables, illustrant la nécessité d'un travail collaboratif pour surmonter les défis actuels.

Lors des discussions, les intervenants ont insisté sur l'importance de l'évaluation continue et de la gestion des risques, des éléments cruciaux pour assurer la pérennité et l'efficacité des services publics. Ils ont également évoqué la nécessité de développer une administration publique moderne, équitable et inclusive, alignée sur des valeurs éthiques à un service toujours plus performant pour les citoyennes et citoyens.

Ce cadre de dialogue vise à terme à transformer la manière dont les institutions publiques fonctionnent, à promouvoir la transparence, et à renforcer la confiance des citoyens envers l'administration. Les participants ont pu partager leurs idées et stratégies, illustrant une volonté commune de bâtir un Congo où la gouvernance et la résilience des organisations sont au coeur du processus de développement. Cette édition 2025 des Matinées de la performance s'affirme comme un point de départ significatif pour l'avenir administratif du Congo, mettant en avant l'importance d'une gouvernance éclairée et d'une gestion proactive pour répondre aux besoins croissants de la population.