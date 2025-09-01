Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Des exercices consacrés à la clôture de la journée VIP

La clôture de la journée VIP DAY de l'exercice tactique interarmées, 6e édition de la Manoeuvre du commandement des écoles (Maneco-6) initiée par les Forces armées congolaises (FAC), a été marquée par l'organisation de plusieurs activités ayant pour but de préparer les élèves stagiaires à l'exercice de commandement.

« Des activités variées ont été organisées au profit des élèves et officiers stagiaires, parmi lesquelles : les voyages d'études dans le département de Pointe-Noire, du Kouilou, de la Cuvette des stagiaires et des élèves officiers d'active ; les stages d'immersion en corps de troupe ; le cours de conduite des véhicules militaires ; le stage d'aguerrissement commando ; la nomadisation du GPC à l'école nationale des sous-officiers d'action de Gamboma, dans le cadre de l'appui à la formation du groupement para commando aux écoles et bien d'autres activités spécifiques », a indiqué le commandant des écoles des FAC, le colonel-major Jean Pierre Bouka.

Placés sous la coordination du chef d'état-major des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, les exercices de poste de commandement intitulés « Sixième édition de la manoeuvre école », débaptisée « Opération Tambo », ont été dirigés par le chef d'état-major du commandement des écoles, le colonel-major Jean Pierre Bouka.

Cette 6e édition a eu à mobiliser 353 personnels, dont 30 officiers stagiaires et élèves officiers d'active internationaux venant du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des Républiques de Centrafrique, de Guinée, du Mali, du Niger et du Togo. Comparée à la Maneco 5, la particularité de la manœuvre de cette année est la mise en œuvre du projet digitalisation de l'académie militaire Marien-Ngouabi par l'opérationnalisation du réseau intranet, qui facilite la communication interne entre les CO, la diffusion rapide et sécurisée de l'information ainsi que la coordination des activités entre les différentes composantes, GFM, GTIA, SGTIA et sections. Outre cela, cette manœuvre engage les détachements des forces de sécurité intérieure, ainsi que les forces paramilitaires, notamment les services de douanes et des eaux e forêts dans le cadre de la mise en oeuvre de l'inter opérationnalisation entre les forces dans les opérations combinées.

A noter que la manoeuvre s'est clôturée en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. La toute dernière, notamment la cinquième édition, a eu lieu en 2024. Le deuxième temps fort est la visite des stands, sous la supervision du colonel-Major Jean Pierre Bouka, chef d'état-major du commandement des écoles.