Afrique: Une manifestation pour demander l'annulation de la dette africaine

À Accra, la capitale du Ghana, des milliers de manifestants se sont rassemblés le 29 août pour réclamer l'annulation de la dette extérieure des pays africains. Porté par des mouvements syndicaux et organisations panafricaines, l'événement a réuni des acteurs divers autour d'un appel fort à la justice économique.

L'événement, orchestré par le Trades Union Congress (TUC) et l'ITUC-Africa, a mis en avant l'urgence d'une réforme radicale pour permettre au continent de se saisir de ses véritables potentialités de développement. Alors que la dette publique du continent dépasse les 2 000 milliards de dollars, cet endettement est perçu par les participants comme un frein majeur à l'épanouissement économique et social des nations africaines.

Le rassemblement a été marqué par la remise d'une pétition au gouvernement ghanéen, une démarche symbolique forte pour revendiquer des droits fondamentaux pour les peuples africains. Les responsables des syndicats, travailleurs et organisations citoyennes ont uni leurs voix autour du slogan puissant : « Annuler la dette pour rendre aux peuples leurs moyens de développement. » Placé sous le thème « Réparations et justice réparatrice pour une architecture financière africaine et transformationnelle », l'événement s'inscrit dans une campagne plus large intitulée Africa Rises. Cette initiative vise non seulement à faire entendre la voix des citoyens, mais aussi à revendiquer une réelle justice économique pour le continent.

Les intervenants ont rappelé l'urgence d'un changement de paradigme vis-à-vis des institutions financières internationales qui, selon eux, perpétuent un système d'exploitation. Les discours ont résonné avec des références puissantes à l'héritage de leaders emblématiques comme Thomas Sankara, qui avait dénoncé les véritables mécanismes de la dépendance économique avant son assassinat en 1987. Ces références historiques ont contribué à galvaniser l'enthousiasme des manifestants, qui expriment leur volonté de reprendre le contrôle de leur avenir économique.

Face à l'ampleur des défis économiques, sociaux et environnementaux, les manifestants appellent à une restructuration des dettes qui devrait se faire de manière à favoriser un développement durable et inclusif. Les objectifs du rassemblement vont au-delà de la simple annulation de la dette : ils visent à promouvoir des solutions novatrices et pérennes pour assurer une meilleure répartition des richesses au sein des nations africaines.