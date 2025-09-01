Afrique du Sud: Les cimetières de Johannesburg transformés en sites touristiques

La mairie de Johannesburg veut faire des cimetières bien plus que des lieux de recueillement. Cette municipalité entend développer un tourisme mémoriel, en valorisant ces espaces où reposent de nombreuses figures de la lutte contre l'apartheid.

À Soweto, berceau de la contestation et de la répression pendant l'apartheid, le cimetière Avalon se transforme peu à peu pour accueillir les visiteurs du monde entier. Longtemps laissé à l'abandon, il commence aujourd'hui à revivre. Inauguré en 1972, Avalon s'est récemment doté de nouvelles installations. Là où, il y a un an encore, l'accueil se résumait à une simple rangée de chaises, se trouve désormais une fresque historique retraçant l'histoire du site.

Selon le directeur du cimetière Avalon, Azola Manjati, une nouvelle signalisation a été installée sur le site depuis juillet dernier. Parmi ces tombes, celle du jeune Hector Pieterson, âgé de seulement 12 ans lorsqu'il fut abattu lors du soulèvement de Soweto en 1976. Une figure emblématique, mais dont la tombe est située à l'écart du « carré des héros », car à l'époque, ces combattants n'étaient pas encore reconnus comme tels. Autre lieu fort est celui de la tombe commune de Lillian Ngoyi et Helen Joseph, deux militantes emblématiques de la marche des femmes du 9 août 1956, rassemblant 20 000 femmes de toutes origines contre les lois de l'apartheid.

Enterrées côte à côte, ces deux militantes incarnent l'unité dans la lutte. « Les cimetières sont des lieux sacrés. Les visiter ne fait pas partie de notre culture. Mais aujourd'hui, on franchit ce pas pour raconter notre histoire, comme cela se fait déjà en Europe ou en Amérique du Nord. Et j'en suis très fier », a justifié Azola Manjati, ajoutant que cette ouverture des cimetières à la mémoire collective est une étape importante. Avec l'arrivée prochaine de guides spécialisés, Avalon espère devenir un véritable lieu de transmission et de mémoire, où le passé sud-africain pourra être mieux compris et partagé.

