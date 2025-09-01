Tunisie: Bus - Les nouvelles lignes 42 et 116 assureront la liaison entre Tebourba à la gare d'El Kobaâ

Le lundi 1er septembre 2025, les lignes de bus 42 et 116 ont été mises en service à titre expérimental pour assurer la liaison entre la ville de Tebourba et la station El Kbaâ de la ligne D du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR).

Cette initiative vise à renforcer l'interconnexion entre les réseaux de bus et de trains rapides, selon un communiqué conjoint de la Société des transports de Tunis (TRANSTU) et de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Le même communiqué précise les itinéraires adoptés pour chaque ligne :

Ligne 42

S'étendant sur 25 km dans chaque direction, cette ligne part de Tebourba, traverse El Batan, Ez Zahra, le centre-ville de Jedeida, puis Esaida, le carrefour de Bjawa, Oued Ellil et Manouba, pour arriver à la gare d'El Kbaâ du RFR. L'itinéraire est le même dans le sens inverse.

Ligne 116

Longue de 26 km par sens, cette ligne part également de Tebourba, passe par Ed Dhehiba, Hamada Jedeida, Jedeida El Jadida, le carrefour de Jedeida, puis Esaida, le carrefour de Bjawa, Oued Ellil et Manouba, pour rejoindre la gare d'El Kbaâ.

Le trajet est identique au retour.

Un billet unique au prix de 1500 millimes sera utilisé. Il est valable pour les déplacements en train et en bus entre Tunis et Tebourba.

Les horaires des voyages ont été coordonnés entre les deux compagnies pour correspondre à la programmation des trains de la ligne D du RFR (Tunis/El Kobaâ).