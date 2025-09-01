Afrique: La Tunisie, sixième plus grand importateur africain de panneaux solaires chinois

La Tunisie, qui mise sur l'énergie solaire dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, a importé des panneaux solaires de Chine d'une capacité totale de 655 mégawatts (MW) entre juillet 2024 et juin 2025.

Selon un récent rapport du groupe de réflexion sur l'énergie et le climat Ember, intitulé « Premiers signes de l'essor de l'énergie solaire en Afrique », la Tunisie s'est classée sixième parmi les 25 pays africains importateurs de panneaux solaires chinois.

Le Maroc, qui a pris la quatrième place du classement, a importé des panneaux d'une capacité de 915 MW, tandis que les importations de l'Égypte, classée cinquième, se sont élevées à 854 MW.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La majeure partie de ces importations a été destinée à l'Afrique du Sud, qui a conservé sa position de premier acheteur sur le continent avec 3 784 MW, malgré un ralentissement de la demande dû à la stabilisation de son approvisionnement en électricité.

Le Nigeria est arrivé en deuxième position avec 1 700 MW, suivi par l'Algérie en troisième place avec 1 199 MW.

Selon le rapport, le continent africain connaît actuellement un « boom de l'énergie solaire ». Les importations de panneaux solaires en provenance de Chine par 25 pays africains ont augmenté de 60 %, atteignant une capacité de 15 032 MW, contre 9 379 MW au cours de la même période en 2024.

En 2024, au moins 25 pays africains ont acheté plus de 100 MW de panneaux solaires à la Chine (qui produit environ 80 % des panneaux solaires mondiaux), contre seulement 15 pays en 2023.

Certains pays ont enregistré des taux de croissance très élevés : les importations de l'Algérie ont été multipliées par 33, celles de la Zambie par 8, du Botswana par 7 et du Soudan par 6. Les importations du Liberia, de la République démocratique du Congo, du Bénin, de l'Angola et de l'Éthiopie ont, quant à elles, plus que triplé.

Malgré ces chiffres records, le rapport souligne qu'il n'existe pas de données précises sur le nombre de panneaux réellement installés.

Toutefois, il conclut que ces importations récentes pourraient contribuer de manière significative à la production d'électricité dans de nombreux pays africains.