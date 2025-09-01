Tunisie: 5ème édition du concours tunisien des produits du terroir - Ouverture des inscriptions

1 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) a annoncé ce lundi 1er septembre 2025, l'ouverture des inscriptions pour la cinquième édition du Concours Tunisien des Produits du Terroir 2025.

L'événement est organisé avec le soutien du projet « PAMPAT » et en partenariat avec l'Académie de Cuisine.

Les entreprises souhaitant y participer, peuvent s'inscrire jusqu'au 30 septembre 2025.

Le concours se déroulera en décembre 2025 à la Cité de la Culture.

Les sessions de dégustation auront lieu du 18 au 20 novembre 2025, tandis que la cérémonie de remise des médailles est prévue pour le 2 décembre 2025.

