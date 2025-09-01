Tunisie: 12 millions de quintaux de céréales collectés et 700 000 quintaux de semences fournies

1 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Au titre de la campagne agricole 2024-2025, la quantité de céréales collectée a atteint 12 millions de quintaux, la collecte s'étant achevée hier, le 31 août 2025.

Dans une déclaration à la Radio Nationale tunisienne ce lundi 1er septembre 2025, Chokri El Djobbi, membre de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche, a indiqué que 70 % des céréales collectées sont du blé dur.

Il a précisé que les besoins des agriculteurs en semences pour la nouvelle campagne agricole 2025-2026, qui débute aujourd'hui, allaient être déterminés.

Il a ajouté que l'État a fourni environ 700 000 quintaux de semences certifiées, un chiffre qu'il a qualifié de record et qui est atteint pour la première fois en Tunisie.

