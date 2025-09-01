Tunisie: Démarrage de la campagne de vaccination des chiens et des chats dans le Grand-Tunis

Le ministère de la Santé a annoncé, ce jeudi 31 juillet 2025, le début de la campagne nationale de vaccination des chiens et des chats pour l'année 2025.

La campagne débute le 1er septembre dans les zones considérées comme à risque.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « One Health », qui vise à renforcer la coordination entre les différents ministères impliqués dans la prévention sanitaire.

Nouvelle loi pour la lutte contre la rage

Le ministère a confirmé qu'un accord a été conclu pour accélérer la publication d'une loi spécifique à la lutte contre la rage. De plus, des campagnes de sensibilisation seront intensifiées pour informer les citoyens des dangers liés aux insectes et aux eaux stagnantes, sources principales de propagation de maladies.

Gestion des chiens errants

Des mesures ont également été adoptées pour soutenir les municipalités dans la gestion des chiens errants. Des formations seront aussi organisées pour les médecins afin d'améliorer leur capacité de diagnostic et de réponse rapide face à d'éventuels cas d'infections ou de risques d'épidémies.

Baisse des cas de rage en Tunisie

Le ministère de la Santé a indiqué que la Tunisie a enregistré une diminution notable des cas de rage et de leishmaniose ces dernières années. Cette baisse est le résultat des campagnes nationales de prévention et de vaccination, ainsi que de la coordination efficace entre toutes les parties prenantes.

Appel à la responsabilité citoyenne

Le ministère a renouvelé son appel à tous les citoyens pour qu'ils contribuent au succès de la campagne nationale de vaccination, soulignant que la santé des personnes est également liée à la santé de leur environnement et de leurs animaux de compagnie.