Tunisie: Siliana - L'hôpital régional sans néphrologue, les patients en colère

Des patients souffrant d'insuffisance rénale à l'hôpital régional de Siliana ont appelé les autorités compétentes à intervenir d'urgence pour nommer un médecin spécialisé en hémodialyse ou en néphrologie. Le manque de personnel médical permanent dans le service de dialyse est à l'origine de cette demande.

Dans une requête collective, les patients ont souligné que l'absence d'un médecin spécialiste pour suivre leur état de manière régulière a eu un impact négatif sur leur santé et leur bien-être physique et psychologique. Leur état délicat nécessite en effet une attention particulière et un suivi constant.

Le secrétaire général du syndicat de base de l'hôpital régional de Siliana, Issam Ali, a déclaré à Mosaïque que le service de dialyse de l'hôpital souffre de plusieurs lacunes. La première est l'absence de personnel médical pour suivre l'état des patients, en plus du manque de lits (15 lits) face à un nombre croissant de patients, qui s'élève à 95.

Il a demandé au ministère de la Santé d'intervenir rapidement pour combler ce manque, afin de préserver la dignité des patients et de leur fournir le suivi médical nécessaire.