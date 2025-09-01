Tunisie: Retour des tunisiens à l'étranger - Une saison estivale exceptionnelle

Le porte-parole de la Douane tunisienne, le général de brigade Chokri Jabri, a confirmé aujourd'hui, lundi 1er septembre 2025, sur les ondes de « Sabah Ennas », que des efforts sont actuellement en cours pour assurer le retour de la communauté tunisienne à l'étranger.

Le général de brigade Chokri Jabri a évoqué le mouvement des voyageurs entre le début du mois de juin et la fin du mois d'août, indiquant que le nombre de voyageurs a dépassé les 252 000 et que plus de 89 237 véhicules ont été enregistrés à l'arrivée.

Concernant les départs, le nombre de voyageurs a dépassé les 173 800 et plus de 56 400 véhicules, selon lui.

Le général de brigade Chokri Jabri a estimé que la saison actuelle a été exceptionnelle et qu'elle s'est déroulée sans accroc, expliquant que « la rapidité des procédures a été appréciée par les membres de notre communauté à l'étranger. Cette saison, nous avons adopté une nouvelle approche dans notre travail, en accélérant les procédures et en agissant avec perspicacité et intelligence... Et toutes les réactions ont été excellentes... »