Tunisie: Lancement des candidatures pour le Prix national « Zoubeida Béchir »

Le Centre de recherche, d'études et de documentation sur la femme (CREDIF) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le Prix national « Zoubeida Béchir pour les écrits féminins tunisiens » de l'année 2025, du 1er au 30 septembre 2025.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'enregistrement du CREDIF et inclure une demande adressée à la directrice générale du Centre, quatre copies de l'oeuvre proposée, une copie du contrat de publication et une copie du dépôt légal.

Dans un communiqué, le Centre a précisé que ce prix est divisé en six catégories :

Le prix de la création littéraire en arabe et en français (5 000 dinars pour chaque prix)

Le prix de la recherche scientifique en arabe et en français (7 000 dinars pour chaque prix)

Le prix de la recherche scientifique sur la femme tunisienne ou utilisant une approche de genre (10 000 dinars)

Le prix du meilleur scénario (5 000 dinars)

Pour être éligibles, les oeuvres doivent avoir été publiées en 2025 en Tunisie ou à l'étranger, en arabe ou en français, et être une oeuvre littéraire, une recherche scientifique ou un scénario.

Les prix sont décernés à des oeuvres individuelles, et les candidatures ne peuvent être soumises que pour une seule catégorie.

Selon le communiqué, sont exclus du prix les manuels scolaires, les ouvrages pour enfants, les oeuvres ayant déjà reçu un prix en Tunisie ou à l'étranger, ainsi que les travaux universitaires destinés à une promotion professionnelle.

De plus, une lauréate ne peut se représenter qu'après un délai de 5 ans à compter de la date de son prix. Celles ayant déjà remporté le prix à deux reprises ne peuvent plus y candidater.