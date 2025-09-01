Tunisie: Lancement des candidatures pour le Prix national « Zoubeida Béchir »

1 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Centre de recherche, d'études et de documentation sur la femme (CREDIF) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le Prix national « Zoubeida Béchir pour les écrits féminins tunisiens » de l'année 2025, du 1er au 30 septembre 2025.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'enregistrement du CREDIF et inclure une demande adressée à la directrice générale du Centre, quatre copies de l'oeuvre proposée, une copie du contrat de publication et une copie du dépôt légal.

Dans un communiqué, le Centre a précisé que ce prix est divisé en six catégories :

Le prix de la création littéraire en arabe et en français (5 000 dinars pour chaque prix)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prix de la recherche scientifique en arabe et en français (7 000 dinars pour chaque prix)

Le prix de la recherche scientifique sur la femme tunisienne ou utilisant une approche de genre (10 000 dinars)

Le prix du meilleur scénario (5 000 dinars)

Pour être éligibles, les oeuvres doivent avoir été publiées en 2025 en Tunisie ou à l'étranger, en arabe ou en français, et être une oeuvre littéraire, une recherche scientifique ou un scénario.

Les prix sont décernés à des oeuvres individuelles, et les candidatures ne peuvent être soumises que pour une seule catégorie.

Selon le communiqué, sont exclus du prix les manuels scolaires, les ouvrages pour enfants, les oeuvres ayant déjà reçu un prix en Tunisie ou à l'étranger, ainsi que les travaux universitaires destinés à une promotion professionnelle.

De plus, une lauréate ne peut se représenter qu'après un délai de 5 ans à compter de la date de son prix. Celles ayant déjà remporté le prix à deux reprises ne peuvent plus y candidater.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.