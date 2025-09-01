Afrique: Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Forum africain des systèmes alimentaires

Diamniadio — L'édition 2025 du Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF) s'est ouverte lundi à Diamniadio (ouest), près de Dakar, sous la présidence du chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en présence de son homologue rwandais, Paul Kagame.

Hailemariam Desalegn, le président de l'AFSF et ancien Premier ministre de l'Éthiopie, a pris part à l'ouverture de cette rencontre qui se poursuivra jusqu'à vendredi.

Cette édition du forum consacrée à l'innovation et à la mise en œuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires se tient au centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar.

Près de 6 000 délégués provenant de 80 pays sont attendus à cette rencontre, selon les organisateurs.

Le Forum africain des systèmes alimentaires est la plus grande rencontre mondiale consacrée à l'agriculture et aux systèmes alimentaires, selon un site spécialisé consulté par l'APS.

Il réunit des législateurs, des fermiers, ainsi que des représentants du secteur privé, de la jeunesse, des femmes et des chercheurs.

L'AFSF - sigle tiré de la dénomination en anglais du forum - se réunit annuellement depuis 2010.

L'édition 2025 va s'appesantir sur les innovations, les investissements et le renouvellement du Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique 2026-2035, mis en œuvre par le Forum africain des systèmes alimentaires.