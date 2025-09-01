Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le continent africain dispose de 60 % des terres arables du monde, mais continue d'importer des produits agricoles'

Diamniadio — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a relevé, lundi, à Diamniadio (ouest), la "contradiction" de l'Afrique, qui, tout en possédant 60 % des terres cultivables du monde, continue d'importer des produits agricoles vitaux pour sa nourriture.

"Il y a quand même une contradiction. L'Afrique détient 60 % de terres arables, mais seules 64 % de ses terres sont exploitées", a relevé M. Faye en président la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF).

L'Afrique, dont les besoins en termes de nourriture sont "importants", a la main-d'oeuvre nécessaire pour ne plus recourir aux importations agricoles, a signalé le président de la République, ajoutant : "Pourtant, nous continuons à importer des produits agricoles pour nous nourrir, alors que nous devrions nourrir le monde."

Les jeunes Africains ne considèrent pas l'agriculture comme un secteur rentable, ce qui est en partie à l'origine des faibles rendements du continent, selon Bassirou Diomaye Faye.

Les Africains devraient se pencher davantage sur les mécanismes de financement des projets agricoles, selon lui.

Les banques doivent faire confiance aux jeunes et prendre le risque nécessaire en matière de financement de l'agriculture, a ajouté M. Faye, estimant que la terre peut servir de garantie pour ceux qui l'exploitent, ce qui devrait faciliter leur accès au financement.

Selon le chef de l'État, le gouvernement sénégalais envisage d'élaborer un projet de loi permettant aux agriculteurs de jouir davantage de la propriété de leurs terres et d'obtenir des financements auprès des institutions financières.

Cette édition du Forum africain des systèmes alimentaires est consacrée à l'innovation et à la mise en oeuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires.

Organisée au centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar, elle se poursuivra jusqu'à vendredi.

Près de 6 000 délégués provenant de 80 pays sont attendus à cette rencontre, selon les organisateurs.

L'AFSF est la plus grande rencontre mondiale consacrée à l'agriculture et aux systèmes alimentaires, selon un site spécialisé consulté par l'APS. Il réunit des législateurs, des fermiers, ainsi que des représentants du secteur privé, de la jeunesse, des femmes et des chercheurs.

L'AFSF - sigle tiré de la dénomination en anglais du forum - se réunit annuellement depuis 2010.

L'édition 2025 va s'appesantir sur les innovations, les investissements et le renouvellement du Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique 2026-2035, mis en oeuvre par le Forum africain des systèmes alimentaires.