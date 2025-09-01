Ile Maurice: Grave accident de la route - Plusieurs blessés, fugue du chauffeur

Un accident s'est produit le 30 août, vers 19h50, sur le pont de la route royale à Caroline. Selon les informations recueillies, un taxi a dévié de sa trajectoire avant de heurter violemment le pont. Le véhicule, une Toyota de couleur blanche, a été lourdement endommagé.

Sept passagers se trouvaient à bord au moment du choc. Cinq d'entre eux ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins, tandis que deux personnes, un homme de 36 ans et une fillette de 7 ans, ont été admis à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ). Leur état de santé est jugé stable.

Le conducteur du véhicule était introuvable sur les lieux au moment de l'intervention des autorités. Malgré les interrogatoires menés par la police, aucun témoin indépendant n'a pu fournir d'éléments utiles pour expliquer les circonstances exactes de l'accident.

Le véhicule accidenté a été remorqué jusqu'au poste de police. L'enquête se poursuit afin de déterminer les causes de cet accident.