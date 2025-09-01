Cameroun: Visas pour le pays - Site bloqué ou magouille à ciel ouvert ?

Depuis plusieurs jours, le site officiel dédié à l'achat de visas pour le Cameroun est inaccessible. Entre lenteurs administratives et pratiques douteuses, de nombreux voyageurs dénoncent une situation qui ressemble davantage à une opportunité commerciale pour certains agents du service consulaire qu'à un simple incident technique.

C'est une véritable course d'obstacles qui attend les voyageurs désireux de se rendre au Cameroun ces derniers jours. Le site internet censé faciliter la demande et le paiement des visas est totalement hors service. Une panne qui s'éternise et qui laisse perplexe, tant les explications officielles manquent de clarté.

La chancellerie camerounaise en France semble pourtant bien au courant de cette situation. Mais, malgré les plaintes des usagers et la paralysie engendrée, aucune solution concrète n'a été proposée pour rétablir le service en ligne.

Sur le terrain, la réalité est encore plus troublante. Lors d'une visite sur place, nos équipes se sont heurtées à une pratique pour le moins discutable : l'obtention d'un visa express est bel et bien possible, moyennant un surcoût. Pour un visa dont le tarif officiel est fixé à 163 €, il est demandé 250 € pour obtenir un QR code.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les voyageurs venant de province, cette situation tourne carrément au casse-tête. L'objectif initial de digitaliser le processus étant de simplifier les démarches et réduire les difficultés semble complètement détourné. Beaucoup estiment que cette panne technique arrange certains services du consulat du Cameroun en France, soupçonnés de tirer profit d'un système informel parfaitement rodé.

Alors que la diaspora camerounaise et les voyageurs s'indignent, une question demeure : s'agit-il d'un simple problème technique mal géré ou d'une organisation mafieuse qui profite de la détresse des demandeurs ?

Une enquête s'impose.