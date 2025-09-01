La Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BIIC) du Bénin mettra en paiement le 15 septembre 2025, au titre de l'exercice 2024, un dividende annuel net de 14,705 milliards FCFA selon la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cet établissement bancaire. Avec un capital comportant 57 759 800 actions, cela correspond à un dividende net par action de 254,6 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 15 septembre 2025, le titre BIIC Bénin cotera ex-dividende à partir du jeudi 11 septembre 2025. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions BIIC Bénin, et en conséquence bénéficier du dividende net qui sera versé le 15 septembre 2025, ont donc jusqu'au mercredi 10 septembre 2025 pour le faire. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

A la clôture de la séance de cotation du vendredi 29 août 2025, l'action BIIC Bénin cotait 5 215 FCFA contre 5 180 FCFA la veille, soit une augmentation de 35 FCFA. Lors de cette séance, 1 854 actions BIIC Bénin avaient fait l'objet de transactions pour une valeur totale de 9 615 225 FCFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exercice 2024 a été faste pour la BIIC du Bénin avec des indicateurs de gestion en hausse. C'est ainsi que la banque avait réalisé un résultat net après impôts de 30,241 milliards de FCFA contre 27,270 milliards de FCFA en 2023, soit connait une progression de 11,26%. La même tendance haussière caractérise le total bilan de la BIIC avec un niveau de +1 520 milliards de FCFA contre +1340 milliards de FCFA en 2023.

Durant la période sous revue, la BIIC a collecté auprès de sa clientèle des ressources de 926,089 milliards de FCFA contre 875,409 milliards en 2023. En retour, elle a consenti à cette clientèle des crédits de 856,095 milliards de FCFA contre 688,120 milliards de FCFA en 2023.

Les commissions perçues sur les produits par la banque ont augmenté de 5,152 milliards à 11,073 milliards de FCFA. Au finish, le produit net bancaire (PNB) de la BIIC s'était accru de 15,33% en se situant à 45,207 milliards de FCFA contre 39,196 milliards de FCFA en 2023. Le résultat brut d'exploitation a enregistré une hausse de 10,24%, s'établissant à 30,250 milliards de FCFA contre 27,438 milliards de FCFA en 2023.

Le coût du risque de la banque s'était toutefois détérioré, dégageant un solde de -2,411 milliards de FCFA contre seulement -586 millions de FCFA en 2023. En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation de la banque était en hausse de 17%, s'élevant à 32,660 milliards de FCFA contre 28,024 milliards de FCFA en 2023.