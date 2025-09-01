Afrique: Le groupe minier marocain MANAGEM annonce une hausse de 14 millions de dirhams de son chiffre d'affaires au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, le chiffre d'affaires du groupe minier marocain MANAGEM, a enregistré une légère hausse de 14 millions de dirhams (MDH) par rapport à la même période de 2024, selon les indicateurs trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Le chiffre d'affaires s'établit à 4 422 MDH contre 4 408 MDH au 30 juin 2024. D'après la direction du groupe « cette évolution est marquée par l'appréciation des cours des métaux précieux, soit +39% pour l'Or et +26% pour l'Argent, la consolidation globale des volumes de ventes au Maroc, la baisse de la parité de change dirham/dollar (-4%), la diminution des volumes vendus d'or en Guinée en raison de perturbations conjoncturelles de la production et la baisse du chiffre d'affaires liée à la mine de Pumpi (en RDC) suite à la suspension par les autorités congolaises des exportations de Cuivre et Cobalt ».

Selon toujours les responsables de Managem, les investissements réalisés au cours du premier semestre 2025 s'établissent à 2 885 MDH dont 80% alloués aux projets de développement du Groupe, principalement les travaux de construction de Boto (or) et Tizert (cuivre), aujourd'hui en phase d'achèvement.

Par ailleurs, ils notent que le Groupe poursuit activement les travaux de construction de ses projets stratégiques au Maroc : l'usine de sulfates de cobalt et le projet gazier de Tendrara, dont la mise en service est prévue début 2026.

Sur un autre registre, la direction de Managem estime que L'endettement net consolidé atteint 14 335 MDH, en hausse de 4 milliards de dirhams par rapport à fin 2024, reflétant le maintien d'un effort d'investissement soutenu pour accompagner les projets en achèvement et en construction.