Guinée: Un référendum pipé

La Guinée a démarré ce 31 août sa campagne pour le référendum du 21 septembre 2025, en vue de l’adoption de sa nouvelle Constitution, qui sans doute va consacrer la 3ᵉ République.

Cette campagne se déroule dans un contexte on ne peut plus complexe, au regard de la suite prévue pour cette séquence par le régime du général Mamady Doumbouya, notamment les législatives et la présidentielle initialement prévues pour la fin de l’année au plus tard.

Il faut d’ailleurs rappeler que le régime guinéen, après l’adoption du projet de Constitution par le général Doumbouya , a lancé une « campagne d’information » sur le texte constitutionnel pendant près d’un mois, par l’ensemble des membres du gouvernement, dans toutes les régions du pays, pour échanger avec les populations et distribuer le cas échéant les exemplaires du nouveau texte qui sera soumis au référendum.

Certains avaient dénoncé à tort ou à raison ce qu’ils avaient appelé une campagne déguisée du pouvoir, pour forcer les sens du référendum dans le sens voulu par le pouvoir issu du coup d’État de septembre 2021, qui a renversé le pouvoir d’Alpha Condé.

Les récents développements juridico-administratifs semblent leur donner raison, en ce sens que le régime en place, après avoir dissous ou suspendu les partis politiques qui étaient « non conformes à la réglementation », du moins ceux des leaders emblématiques du système politique guinéen, a décidé d’engager la campagne pour le Oui au référendum sans voix discordantes.

En effet, le président de la Haute Autorité de la communication a fait une sortie devant un aréopage composé de partis, mouvements et organisations de la société civile, pour sommer les médias de ne pas relayer les propos des membres et leaders des partis politiques interdits ou suspendus.

En lieu et place, il promet une répartition « équitable » du temps d’antenne pendant la campagne, à tous les autres, en rappelant que toute entrave à ses directives serait constitutive d’une infraction. Pis, il fait une prescription très précise : « Lors de cette campagne, il est interdit de parler des personnes mais plutôt du contenu de la Constitution » et rien d’autre. Comme qui dirait, « vous êtes libre de vous prononcer mais dans le cadre que je définis ». Dans ces conditions, on imagine bien que le débat risque de virer à la peur d’être poursuivi, et d’être, de ce point de vue, un long monologue des partisans du général président Doumbouya .

Or, précisément, il y a dans la Constitution qui sera soumise au référendum un point relatif à la candidature du président sortant, qui aux termes de la charte de transition ne devait pas être parmi les candidats à la prochaine présidentielle, ni les autres membres de la transition. Il y a aussi la question de la durée du mandat qui passe de 5 à 7 ans.

Interdire de parler des personnes candidates, ne revient-il pas à censurer le débat ? La question est ouverte.