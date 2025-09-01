Afrique: Journée internationale des personnes d'ascendance africaine

1 Septembre 2025
United Nations (New York)

À l’occasion de la Journée internationale des personnes d’ascendance africaine, nous rendons hommage à la contribution extraordinaire apportée par les personnes d’ascendance africaine dans tous les domaines de l’entreprise humaine.

Mais nous prenons également acte des injustices qui perdurent. L’héritage de l’esclavage et du colonialisme se fait encore lourdement sentir. En témoignent le racisme systémique, les inégalités économiques et sociales et la fracture numérique. Le suprémacisme blanc et les discours déshumanisants sont amplifiés par les réseaux sociaux et, trop souvent, les préjugés raciaux sont enracinés dans les algorithmes.

Quatre-vingts ans après l’adoption de la Charte des Nations Unies, dans laquelle sont réaffirmées l’égalité des droits et la dignité inhérente à chaque être humain, et soixante ans après celle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il est grand temps de redresser les torts de l’histoire.

Le Pacte numérique mondial, qui prévoit des engagements visant à lutter contre les discriminations et les discours de haine dans le contexte des technologies numériques, constitue un pas en avant dans cette direction. La deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine doit susciter de réels changements et notamment permettre d’avancer dans l’élaboration d’une déclaration des Nations Unies sur le plein respect des droits humains des personnes d’ascendance africaine.

Faisons de cette décennie celle de l’action pour la justice, la dignité et l’égalité des personnes d’ascendance africaine dans le monde entier.

