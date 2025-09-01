Congo-Kinshasa: Chancel Mbemba rebondit à Lille après une saison blanche

Chancel Mbemba, international congolais (RDC)
1 Septembre 2025
allAfrica.com
Par Fernando Ndze Mbyah

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier avec l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va s’engager avec Lille pour une saison.

Mais, pour relancer sa carrière, le Congolais a décidé de rester en France puisqu’il va signer un contrat d’une saison dans les prochaines heures avec Lille. Ce lundi 1er septembre 2025, il a procédé à la visite médicale.

Avec l’OM cette saison (2024-2025), Chancel Mbemba n’a pas joué une seule minute. En effet, selon la presse française, le joueur avait été écarté du groupe en début de saison pour des raisons contractuelles et disciplinaires.

En trois ans avec le club phocéen, Mbemba a été l'auteur de 85 apparitions pour 13 réalisations et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

L’international congolais aux 90 sélections et 6 buts va s’engager chez les Lillois alors que certaines indiscrétions laissaient croire à une destination vers l’Arabie saoudite.

