Cote d'Ivoire: La digitalisation de l'éthique des essais cliniques franchit une nouvelle étape

Le Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé (Cnesvs) a tenu du 25 au 29 août 2025, un atelier de formation consacré à l'utilisation de la plateforme RHInnO Ethics et à ses nouvelles fonctionnalités. L'événement, organisé à l'hôtel Pullman d'Abidjan dans le cadre du projet Edctp/Cecabi II, s'est déroulé en deux phases, réunissant membres du Cnesvs, de l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique (Airp) ainsi que des représentants des Comités d'éthique institutionnels.

Une digitalisation au service de la transparence

Destinée à optimiser la gestion et l'évaluation des protocoles de recherche clinique, la plateforme RHInnO Ethics met l'accent sur la traçabilité, la confidentialité et l'harmonisation des procédures. Selon le Professeur Touré André, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et coordinateur scientifique du projet Cecabi II, cette initiative vise à « harmoniser les procédures d'analyse entre le comité d'éthique et l'Airp. Tout en offrant aux chercheurs et promoteurs la possibilité de soumettre leurs dossiers en ligne, réduisant ainsi les lourdeurs administratives. »

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Professeur Soro Gona Kountele, directeur de cabinet adjoint et président par intérim du Cnesvs, représentant le ministre de la Santé, Pierre Demba. Il a insisté sur l'importance stratégique de la digitalisation pour la régulation des essais cliniques en Côte d'Ivoire et a encouragé les participants à s'approprier pleinement la plateforme.

Une coopération internationale

Ce programme bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, à savoir l'Ethixpert (Afrique du Sud), développeur de la plateforme RHInnO Ethics ; l'Institut Pasteur de Paris, garant de la conformité internationale ; le comité régional de recherche en santé du Sénégal, accompagnant le processus de certification ISO ; Cnesvs et Airp, chargés de la coordination nationale.

Le principal formateur, Francis Kombe, directeur général d'Ethixpert, a salué l'impact de la réforme : « La plateforme RHInnO Ethics devient un guichet unique pour toutes les activités liées aux comités d'éthique, garantissant une évaluation plus fluide et efficace. »

Des résultats attendus

Pour Eric N'Guessan, responsable informatique de l'Airp, l'outil permettra de « réduire les délais, limiter les erreurs et assurer une meilleure adaptation au contexte francophone ». Les recommandations issues de l'atelier portent sur la formation et l'autonomisation des nouveaux Comités d'éthique institutionnels ; l'intégration des outils Avaref aux pratiques nationales ; la mise en conformité stricte avec la réglementation en vigueur ; la validation d'un plan d'action pour une harmonisation progressive.

Cet atelier marque une étape décisive vers la modernisation et la transparence de l'écosystème éthique ivoirien, contribuant à renforcer la qualité et l'efficacité des essais cliniques menés dans le pays.