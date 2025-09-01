Cote d'Ivoire: Sika Invest Challenge - Quatre équipes, trois pays et un seul vainqueur

1 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Après huit mois d'une compétition exigeante mêlant simulation boursière, stratégie financière et présentations orales devant jury, le Sika Invest Challenge 2025 entre dans sa phase décisive. Quatre équipes d'étudiants venant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon s'affrontent à partir de ce lundi 1er septembre 2025, à Abidjan, lors d'une finale qui s'annonce aussi pédagogique que professionnelle.

Deux équipes ivoiriennes Wolf-Traders (Université Cerap) et Tigers Trade (Université Jean Lorougnon Guédé) seront opposées aux Dinosaures de l'Esp Ucad (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal) et à AX Capital (Bgfi Business School, Gabon).

Ces finalistes ont été retenus à l'issue des demi-finales après avoir défendu des stratégies d'investissement jugées innovantes et performantes par un jury composé d'experts du marché financier régional. Leur point commun : avoir su générer les meilleurs rendements à partir d'un portefeuille fictif de 20 millions de Fcfa, dans un environnement de simulation reproduisant les conditions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm).

Avant de croiser le fer pour le titre, les douze finalistes participent à un bootcamp d'une semaine animé par des professionnels de la finance. Objectif : renforcer leurs compétences en marché financier, développer leur esprit critique et les préparer à l'exercice oratoire de la finale. Ces sessions intensives, mêlant coaching personnalisé, partage d'expériences et cas pratiques, visent également à favoriser leur insertion professionnelle.

Au-delà des prix prévus lors de la grande finale du samedi 6 septembre, ces étudiants pourront mettre en valeur leur maîtrise technique et leur créativité, faisant de ce concours une véritable passerelle vers l'emploi.

Un thème final au cœur des réalités africaines

Le sujet retenu pour la dernière épreuve « Comment constituer un prêt immobilier grâce au marché financier ? » -- reflète l'ambition du concours : démontrer que les marchés de capitaux peuvent financer des projets concrets, dans un contexte où l'accès au crédit reste un défi majeur pour la jeunesse africaine.

Face à un jury international, les équipes devront conjuguer savoirs théoriques et pratiques acquises durant le bootcamp pour proposer des solutions innovantes et réalistes. Un défi de taille, mais aussi une vitrine de talents pour un secteur en quête de nouvelles compétences.

Un concours au service de la culture financière

Créé il y a cinq ans par le média économique Sika Finance, le Sika Invest Challenge s'inscrit dans une démarche de démocratisation de la culture boursière en Afrique francophone. En offrant un cadre immersif fondé sur l'expérimentation et la performance, il ambitionne de préparer la prochaine génération de professionnels capables de dynamiser les marchés financiers locaux.

Dans une sous-région où le taux de pénétration des produits boursiers reste faible, une telle initiative apparaît essentielle pour stimuler l'épargne, attirer de nouveaux investisseurs et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance aux économies africaines.

