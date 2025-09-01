Afrique: Amélioration de la connectivité sur le continent - Des experts réfléchissent à des pistes de solutions

L'accès à la meilleure connectivité dans les Etats africains était au centre de la 2è édition de l'atelier régional sur le service universel des télécommunications.

Plus de 200 participants venus du monde entier ont pris part le 28 août 2025, à Abidjan, à la 2e édition de l'atelier régional sur le service universel des télécommunications. Organisée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut), en partenariat avec l'Association internationale d'opérateurs de téléphonie mobile (Gsma), la rencontre a pour thème : « Construire une alliance des Fonds de service universel pour promouvoir la connectivité significative en Afrique ». Elle se tient en marge de la 3e reunion préparatoire africaine (Apm25-3) en vue de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt-25).

A l'ouverture des travaux, John Omo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, a invité les dirigeants africains à travailler pour garantir une meilleure connectivité des populations en zone rurale. « Dans les pays africains, le niveau de connectivité est réduit au fur à mesure qu'on s'éloigne de la ville. 56% des populations n'ont pas accès à la connectivité. Nous devons redoubler d'efforts afin d'ameliorer le déploiement de la connectivité dans nos régions », a confié John Omo.

Il a fait savoir que l'Afrique fait face à de nombreux défis. Notamment, le coût de la connectivité qui reste élevé dans certains pays, la qualité des infrastructures qui demeure un obstacle dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines.

C'est pourquoi, il a appelé à des politiques nécessaires pour attirer des investissements dans le secteur. Il a par ailleurs félicité les Etats africains, notamment la Côte d'Ivoire qui a mis en place des structures spécialisées pour améliorer la connectivité. Profitant de l'occasion, John Omo a salué la collaboration avec l'Ansut qui a permis une meilleure organisation de cette 2e édition.

Bien avant, le directeur général de l'Ansut, Gilles Thierry Beugré, a, pour sa part, souligné que grâce au Président Alassane Ouattara, un programme ambitieux de connectivité rurale a été lancé pour couvrir plus de 500 localités dans le pays. « Des milliers de personnes peuvent enfin appeler, apprendre en ligne, se soigner de façon digitale et commercer depuis leurs foyers via des plateformes de e-commerce », a-t-il ajouté. Tout en déplorant qu'il reste encore plusieurs villages coupés du monde numérique.

A l'en croire, cette réunion ouvre un cadre de réflexion approfondi sur l'inclusion numérique. « L'édition 2025 est très ambitieuse avec une dimension régionale renforcée, un espace virtuel d'échange et une feuille de route commune à construire pour aller plus loin, ensemble », a affirmé Gilles Thierry Beugré.

A noter que la rencontre a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Union africaine des télécommunications et la Côte d'Ivoire via l'Ansut. Ce partenariat vise à jeter les bases de la co-construction avec l'ensemble des gestionnaires de Fonds de service universel d'Afrique, un espace digital de partage d'expériences et de développement.