Congo-Kinshasa: Ngandajika - Plus de 26 familles sans abri après un incendie dévastateur

Un incendie d'origine inconnue a ravagé, samedi dernier, les villages de Kahonda et Kabala 2 dans la chefferie de Kalambayi, territoire de Ngandajika (province de Lomami), laissant plus de 26 familles sans abri.

Selon des témoins, le feu s'est déclaré vers 16h dans le village de Kahonda, touchant huit habitations alors que leurs propriétaires se trouvaient au village voisin de Bena Tshibangu pour soutenir une famille endeuillée. Malgré les efforts déployés, les flammes se sont propagées au village de Kabala 2, où dix-huit maisons supplémentaires ont été consumées.

Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs familles dorment désormais à la belle étoile, sans assistance.

« Les réserves de maïs, mes habits, ceux de ma femme et de mes enfants ont été consumés. Nous passons la nuit à la belle étoile. Que le gouvernement nous assiste », a témoigné Alain Mbaya, l'un des sinistrés.

Les autorités locales sont appelées à intervenir en urgence pour venir en aide aux victimes et enquêter sur les causes de l'incendie.