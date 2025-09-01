Congo-Kinshasa: Volley-Coupe du Congo - VC Espoir et La Loi sacrés champions de la 21e édition

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Volley-ball Club Espoir s'est offert son 7e titre en battant Green Team sur le score de 3 sets à 2 dans la finale masculine, tandis que le VC La Loi s'est imposé, dimanche 31 août dernier, face au VC Les Aigles du Congo par 3 sets à 1 dans la finale féminine.

Ces deux rencontres se sont disputées aux gymnases de la Police nationale, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Dans une finale masculine très disputée, VC Espoir a renversé Green Team (3-2) après avoir concédé les deux premiers sets (23-25, 21-25). Portés par une défense solide et une attaque décisive, les Espoirs ont repris le contrôle du match (25-17, 25-19, 15-12) pour s'adjuger le titre.

Du côté féminin, VC La Loi a dominé Les Aigles du Congo (3-1) dans une finale maîtrisée (25-20, 25-19, 22-25, 25-21). Grâce à une cohésion tactique et une régularité au filet, l'équipe s'est imposée comme la nouvelle référence du volley féminin congolais.

En matinée, Canon de N'djili a arraché la médaille de bronze face à La Gracia (3 sets à 2) dans un duel féminin. Dans la compétition masculine, Les Aigles du Congo ont surclassé la Garde Républicaine (3 sets à 0), confirmant leur régularité dans les compétitions nationales.

