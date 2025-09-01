Congo-Kinshasa: Faible effectif d'élèves dans plusieurs écoles de Kinshasa au premier jour de la reprise des cours

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire du 1er septembre 2025 à Kinshasa a connu un faible effectif d'élèves dans de nombreuses écoles. Des établissements scolaires, tels que le lycée Notre dame de la providence, l'EP Tobongisa et l'Ecole du savoir à Ngaliema, ont enregistré une présence réduite à environ un tiers voire un quart de leurs effectifs.

Cette faible affluence est largement attribuée à la circulation de rumeurs annonçant des manifestations publiques ce même jour, ce qui a conduit de nombreux parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école par prudence.

Clarisse Musoy, éducatrice à l'école maternelle Saint Christophe et certains parents témoignent que des groupes d'individus les ont incités à retirer les enfants de l'école.

Les autorités provinciales avaient pourtant annoncé, la veille, la mise en place, d'un dispositif sécuritaire spécial dans la ville et rappelé qu'aucune manifestation violente ne serait tolérée, insistant sur le droit à l'éducation et la tenue effective de la rentrée scolaire ce lundi 1er septembre 2025.

Par ailleurs, certaines écoles comme l'école maternelle Saint Sacrement ont reporté la rentrée à la semaine suivante pour finaliser des travaux d'aménagement des classes.

