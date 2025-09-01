Congo-Kinshasa: Kindu - Retour au calme après les affrontements entre FARDC et Wazalendo

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kindu, dans la province du Maniema, retrouve progressivement son calme après les violents accrochages survenus entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les miliciens Wazalendo, qui ont coûté la vie à neuf personnes.

Selon le sénateur du Maniema, AFani Idrissa Mangala, plusieurs rencontres ont été organisées avec les deux parties pour apaiser les tensions.

« Chaque camp a rassuré qu'il n'y aura plus de reprise des hostilités », a-t-il affirmé.

Le sénateur a précisé qu'une délégation, conduite par le vice-Premier ministre en charge de la Défense, s'est rendue sur place pour évaluer la situation et rétablir l'ordre.

« Après investigations, nous avons identifié le problème et trouvé une solution. La paix est rétablie, et vous n'entendrez plus parler de différend entre nos FARDC et les Wazalendo, qui doivent collaborer pour faire face à l'envahisseur rwandais, notamment le M23 », a-t-il déclaré.

